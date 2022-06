HANDOUT - Eine elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l). Foto: Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa/Symbolbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Cynthia S. Goldsmith up-down up-down Kontaktpersonen sind ermittelt Erster Nachweis von Affenpocken in Bremen Von dpa | 24.06.2022, 17:37 Uhr

Ein Fall von Affenpocken ist erstmals auch in Bremen nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt stehe mit der infizierten Person im Austausch, teilte die Senatspressestelle in der Hansestadt am Freitag mit.