Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei

Türkei will Beitritt blockieren

Erdogan bekräftigt Nein zur Nato-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland

Von afp | 16.05.2022, 20:51 Uhr

Finnland und Schweden streben wegen des Krieges in der Ukraine in die Nato. Ein Beitritt muss von allen Mitgliedstaaten abgesegnet werden. Doch die Türkei will nicht zustimmen.