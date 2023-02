Kurz vor dem Jahrestag des Überfalls der russischen Föderation auf die Ukraine geht es bei unserem 17. Livestream heute um 19:30 Uhr um die Frage: Ein Jahr Zeitenwende bei der Bundeswehr: Brauchen wir mehr Rüstung, Panzer und die Wehrpflicht?

Zu Gast hätte Siemtje Möller sein sollen; sie ist Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium von Verteidigungsminister Boris Pistorius. Doch wegen eines Sportunfalls musste sie kurzfristig absagen. Sie liegt zur Beobachtung in einem Krankenhaus. Gute Besserung und schnelle Genesung!

Siemtje Möller. Foto: Patrick Pleul/dpa

Mit dabei ist aber Patrick Sensburg; er ist Präsident des Reservistenverbands der Bundeswehr.

Patrick Sensburg. Foto: Mosch/Reservistenverband der Deutschen Bundeswehr

Sowie Dr. Marcus Keupp; er ist Militärökonomie an der Militärakademie der Schweizer Armee in Zürich.

Marcus Keupp. Foto: Marcus Keupp

Aus unseren eigenen Reihen kommt Karolina Meyer-Schilf dazu; sie ist Journalistin aus unserem Rechercheteam Bundeswehr und hat sich in den vergangenen Woche intensiv mit der Truppe auseinandergesetzt.

Karolina Meyer-Schilf. Foto: Michael Gründel

Sie haben Fragen an unsere Experten? Dann schreiben Sie uns an fragen@noz.de und unser Moderator Michael Clasen bindet Ihr Anliegen in den Live-Talk ein, der diesmal 45 Minuten dauern wird.

So können Sie am Live-Talk teilnehmen

Abonnenten können sich zu unseren wöchentlichen Livestreams mit den Zugangsdaten anmelden, die zur Nutzung unserer Website oder Apps verwendet werden. Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen, registrieren Sie sich jetzt kostenlos bei unserem Leserforum und sichern Sie sich exklusiven Zugriff auf unsere Livestreams! Das gilt auch für Nichtabonnenten.

Unser Leserforum mit der Anmeldung finden Sie unter noz.de/leserforum.

