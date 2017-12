Favoriten setzen sich durch Addi-Vetter-Cup: Lüstringen jubelt in letzter Sekunde

Osnabrück. Die Favoriten haben sich am ersten Vorrundentag des 33. Addi-Vetter-Cups durchgesetzt. So erwartbar die Ergebnisse beim Hallenturnier der Osnabrücker Stadtfußballer aussehen, waren die Partien zuvor allerdings nicht gelaufen.

Neun Sekunden waren noch im Spiel des SC Lüstringen gegen den VfL Osnabrück zu spielen, als Jan Meyer den SCL mit 3:2 in Führung brachte. Ein mehr oder weniger wertloses Tor, denn Lüstringen brauchte einen Sieg mit zwei Toren, um doch noch in die Zwischenrunde einzuziehen. Dieser Tatsache war sich die Mannschaft von Oliver Villar in dem Moment gar nicht bewusst, spielte aber trotzdem weiter und wurde belohnt. Nach einem schnellen Ballgewinn erzielte Kristos Schönfeld 0,9 Sekunden vor der Schlusssirene das 4:2. Nach dem Ende verwandelte sich die Lüstringer Skepsis schnell in Jubel über den zweiten Platz in einer starken Gruppe. Leidtragender war der Spielverein 16 II. Das Team, das sich aus Ü-32-Spielern wie Benjamin Möllers oder den Bußmann-Brüdern Tobias und Philip zusammensetzte, war trotz guter Vorstellung aufgrund der weniger erzielten Tore raus.

Geschlagen geben mussten sie sich auch dem VfL Osnabrück. Im Duell der jüngsten (VfL mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren) und der ältesten (SV 16, 32 Jahre) Mannschaft des Turniers setzten sich die technisch versierten lila-weißen Youngster mit 2:0 durch. Chancenlos in dieser Gruppe war der Piesberger SV.

Dodesheide Gruppensieger

Souveräner präsentierte sich mit dem SSC Dodesheide ein weiterer Turnierfavorit. Nach einem knappen Erfolg gegen die eigene „Zweite“ gab es deutliche Siege gegen den SC Portugues und den TuS Nahne III. Im Ergebnis steht so ein klarer Gruppensieg, allerdings war der SSC selbst nicht wirklich zufrieden mit sich und offenbarte einiges Steigerungspotenzial. Insgesamt war es aber ein guter Tag für die Dodesheider, denn die Reserve hinterließ nicht nur im direkten Duell einen guten Eindruck und wurde so Zweiter.

Türkgücü mit drei Siegen

Mit Spannung war der Auftritt von Titelverteidiger SC Türkgücü nach vielen Abgängen von Leistungsträgern aus dem Vorjahr erwartet worden. Der neu formierte Bezirksligist zeigte eine starke Vorstellung mit drei Siegen gegen den Osnabrücker SC II, den SV Kosova und den VfB Schinkel und gehört in dieser Form sicher zum Favoritenkreis. Wie gewohnt angetrieben von den lautstarken Fans, löste Kosova das zweite Ticket für die Zwischenrunde.

Eng ging es in der vierten Gruppe zu. Der Osnabrücker SC holte sich zwar ungeschlagen den ersten Platz, tat sich aber in allen drei Partien phasenweise schwer. Die individuelle Klasse gab letztlich den Ausschlag. Um den zweiten Platz duellierten sich so der SV Rasensport und der VfR Voxtrup II. Nach einem umkämpften und aus Voxtruper Sicht eher unglücklichen Remis im direkten Duell waren die Spiele gegen Espanol Osnabrück das Zünglein an der Waage. Rasensport legte mit einem 5:0-Sieg vor und konnte sich nach dem 5:1 der Voxtruper eine Niederlage gegen den OSC erlauben. Mit defensiver Disziplin holte das Spitzenteam der Kreisliga ein 0:0 und kam so weiter.

Zufriedene Organisatoren

Zufrieden mit dem ersten Tag waren die Organisatoren des VfR Voxtrup und des SSC Dodesheide. Auch wenn die Partien fußballerisch eher noch auf mäßigem Niveau waren, überzeugte das Turnier mit Spannung und fairen Duellen auf dem Kunstrasen. Bereits am frühen Nachmittag meldete die Schlosswallhalle so bereits das erste Mal „ausverkauft“. Weiter geht es am Mittwoch mit dem zweiten Teil der Vorrunde ab 17.30 Uhr.