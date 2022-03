Holi Festival - Indien FOTO: SOPA Images via ZUMA Press Wire Frühlingstradition Millionen Menschen feiern Holi-Fest fast ohne Corona-Auflagen Von Christopher Bredow | 18.03.2022, 15:56 Uhr

Millionen Menschen in Indien haben das hinduistische Frühlingsfest Holi gefeiert - weitgehend ohne Corona-Einschränkungen. Bilder aus verschiedenen Landesteilen am Freitag zeigten, wie sich Menschen in Mengen und ohne Masken mit Farbpulver bewarfen und sich die Farben gegenseitig ins Gesicht schmierten, wie es die Tradition will.