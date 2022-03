Zahlreiche Menschen nehmen an einer Demonstration zum globalen Klimastreik teil und haben Plakate mit ihren Forderungen auf den Königsplatz gelegt. FOTO: dpa Globaler Klimastreik Klimaschützer demonstrieren für Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas Von Christopher Bredow | 25.03.2022, 17:06 Uhr

Aus Sorge um den Klimawandel haben am Freitag erneut viele Menschen weltweit und auch in deutschen Städten demonstriert und die Regierungen zu einem Ausstieg aus fossilen Energieträgern aufgefordert. In München legten die Teilnehmer auf dem Königsplatz Plakate mit ihren Forderungen nieder.