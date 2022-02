Zusammenstoß von Münchner S-Bahnen. FOTO: Matthias Balk/dpa Bild des Tages Bergung der verunglückten S-Bahnen in Bayern Von Finja Jaquet | 17.02.2022, 17:06 Uhr

Nach dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen in Bayern vor wenigen Tagen wurde heute mit der Bergung der beiden Fahrzeuge begonnen. Bahnarbeiter arbeiten an den mittlerweile voneinander getrennten Bahnen an der Unfallstelle in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn. Bei dem Unfall südlich von München kam am 14. Februar ein Fahrgast ums Leben, 18 Menschen wurden verletzt.