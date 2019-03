Christchurch. Am Freitag wurden mehr als 40 Menschen in zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland erschossen. Mehrere Verdächtige befinden sich in Haft.

Was ist passiert?



Am Freitagmittag gegen 13.40 Uhr (Ortszeit) wurde in zwei Moscheen in der Stadt Christchurch in Neuseeland auf betende Gläubige geschossen. Zeugen beschreiben den Täter als einen weißen Mann, der einen Helm und eine kugelsichere Weste trug. Die Schüsse kamen demnach aus einer Schnellfeuerwaffe.

Wie genau der Anschlag ablief, ist allerdings noch unklar. So fehlt bisher eine offizielle Darstellung darüber, ob die beiden Moscheen zeitgleich von mehreren Tätern angegriffen wurden, oder ob nur ein Täter zuerst in einer Moschee schoss, und dann zur anderen weiterfuhr.



Wie viele Opfer gibt es?

Die Polizei in Neuseeland hat bestätigt, dass mindestens 49 Menschen bei dem Angriff getötet wurden, die Mehrheit (41) in einer Moschee an der Deans Avenue. Sieben Menschen kamen in einer Moschee an der Lonwood Avenue ums Leben, eine Person verstarb im Krankenhaus.





Weitere 48 Opfer sollen mit zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen in verschiedenen Krankenhäusern behandelt werden. Zudem hat die neuseeländische Polizei nach eigenen Angaben mehrere Autos gestoppt, an denen Sprengsätze angebracht worden waren. Das Militär habe diese Bomben unschädlich gemacht, sagte Polizeisprecher Mike Bush in einer Pressekonferenz am Nachmittag.

Waren es ein oder mehrere Täter?

Zunächst hatte die Polizei in Neuseeland vier Verdächtige festgenommen: drei Männer und eine Frau. Einer der Männer soll 28 Jahre alt sein. Ihm wird Mord vorgeworfen, er soll am Samstagmorgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Ob er auch der Mann ist, der das Facebook-Video veröffentliche hat, ist unklar.

Ein weitere Verdächtiger, der bewaffnet an einem der Tatorte aufgegriffen worden war, könnte nach Angaben von Polizeisprecher Mike Bush unschuldig sein. Die Polizei bestätigte das später über Twitter. Die anderen beiden Verdächtigen bleiben weiter in Haft. Über die Motivation der mutmaßlichen Täter konnte Bush noch keine Angaben machen. "Wir arbeiten daran", sagte er. Auch auf die Frage, ob es sich um einen Terroranschlag gehandelt hat, wollte er zunächst nichts sagen.

War es ein Terroranschlag oder nicht?

Während sich die Polizei mit einer Bewertung der Ereignisse noch zurück hielt, fand Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern bereits deutliche Worte: "Es ist klar, dass dies nur als terroristische Attacke beschrieben werden kann", sagte sie am Freitag im Fernsehen.

Eine ähnliche Einschätzung hatte zuvor auch schon Australiens Premierminister Scott Morrison geäußert. Er sagte am Freitag: "Wir verurteilen diese Attacke, die von einem rechtsextremistischen gewalttätigen Terroristen begangen wurde, aufs Schärfste."



Welche Rolle spielt das Internet?

Es scheint, als habe der mutmaßliche Haupttäter den Angriff gezielt im Internet verbreitet: Der Mann soll seine Tat mit einer Helmkamera live im sozialen Netzwerk Facebook gezeigt haben. Das Video soll extrem verstörende Szenen aus der Sicht des Schützen enthalten. Die Polizei in Neuseeland bat zunächst darum, das Video nicht weiter zu verbreiten. Später löschte Facebook den fraglichen Account und auch ein zugehöriges Instagram-Profil. Die australische Polizei hat sich noch nicht dazu geäußert, ob die Videosequenzen authentisch den Verlauf des Angriffes wiedergeben.

Neben dem Video kursiert ein 74 Seiten langes Manifest im Internet, das den Angriff in Christchurch anzukündigen scheint. Darin begründet der Autor die Tat unter anderem damit, dass er habe Rache nehmen wollen "für Hunderttausende von Toten verursacht durch ausländische Eindringlinge in europäischen Ländern im Laufe der Geschichte". Unklar ist, ob das Dokument tatsächlich im Zusammenhang mit dem Anschlag steht.

Wie geht es jetzt weiter?



Die Ermittlungen der neuseeländischen Polizei laufen auf Hochtouren. Zunächst wurden die Verdächtigen verhört. Außerdem hat die Polizei hat am späten Freitagabend (Ortstzeit) ein Grundstück in Dunedin, mehr als 300 Kilometer südlich von Christchurch durchsucht, das offenbar im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen stehen soll. Erste Ergebnisse sind in den nächsten Tagen zu erwarten.



(mit dpa)