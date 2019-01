Obertauern. Wie viel Schnee in Österreich gefallen ist, zeigt ein Video eines Urlaubers in Österreich. Der Mann versuchte sein Auto aus den Schneemassen zu befreien.

Meterhoch türmt sich der Schnee auf der Motorhaube: Wer diese Bilder aus Obertauern in Österreich sieht, mag seinen Augen kaum glauben. Ein kurzes Video zeigt einen Urlauber auf einem Hotelparkplatz, der versucht, seinen Wagen aus den Schneemassen zu befreien. Nachdem er sein Auto einen knappen Meter zurückgesetzt hat, steigt er aus und betrachtet das Ausmaß ungläubig:

Viele Straßen gesperrt

Wegen des anhaltenden Schneefalls spitzt sich die Lage in Österreich aktuell zu. Nach der Sperrung weiterer Straßen sind allein im österreichischen Bundesland Salzburg insgesamt rund 17.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Wie die Behörden berichteten, wurde am Sonntagabend auch die Straße nach Obertauern wegen Lawinengefahr gesperrt.

Auch in Tirol und in Vorarlberg waren bei Touristen beliebte Skiorte wegen der großen Neuschneemengen von der Außenwelt abgeschnitten - darunter Ischgl, Sölden, Lech und Zürs. Bis zum Montagabend soll in vielen Regionen teilweise mehr als ein Meter Schnee fallen.