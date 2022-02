Erste Frage: Ist Sven Bauhaus ein Marketingname oder heißt du wirklich so? Diese Frage können sich Dominik Krause und Peter Draeger nicht verkneifen, als sie Sven Bauhaus zur Aufnahme für diese Podcastfolge treffen.

Lehrstunden in Sachen Holz mit Sven Bauhaus

Die ganze Folge jetzt anhören:

Bei Sven Bauhaus bekommt man vielleicht nicht alles, was man so im gleichnamigen Baumarkt findet. Wenn es aber um Holz geht, findet man hier sogar deutlich mehr als beim Baumarkt um die Ecke. Denn: Sven Bauhaus ist der Holzexperte für Ausbauplatten.

Ausbauplatten? Dieser Werkstoff ist nicht ganz unerheblich für Van- und Camper-Ausbauer – egal ob Profi oder Privat. Dabei geht es nicht nur um die passende Optik, sondern vor allem um Gewicht, Verarbeitungsqualität und am Ende um profane Sachen wie Frachtkosten. All das gehen die „Vans & Friends“-Moderatoren mit Sven Bauhaus durch. Dabei fühlen sie sich teilweise wie beim Basiskurs „Holz“ in der Volkshochschule.

Am Ende des kurzweiligen Besuchs, wissen Dominik Krause und Peter Draeger auf jeden Fall eine Menge mehr über Holz gehen hochzufrieden ihrer Weges. Aber das nicht, ohne das Versprechen wiederzukommen – am besten jeden Freitag!

Was es damit auf sich hat und noch viel mehr hört ihr in dieser aktuellen Folge unseres Podcasts „Vans & Friends“.