Dominik hat schon eine einzigartige Reise nach Norwegen gemacht, wo er den Winter in einem Dachzelt am Nordkap verbracht hat. Peter, der sich selbst als Norweger im Herzen beschreibt, nutzt jede Gelegenheit, Lebenszeit in Norwegen zu verbringen. Auf welchen Wegen man am günstigsten dahin kommt und warum man auf ein Fahrrad nicht verzichten sollte, erfahrt ihr unter anderem in dieser Folge.



Übrigens: Zusammen mit dem Nordis Verlag, dem Skandinavien Magazin, gibt es diesmal sogar etwas zu gewinnen.