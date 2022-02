Camping mit Hunden ist eine Herausforderung. FOTO: Peter Draeger „Vans & Friends“-Podcast #vandogs - So funktioniert Camping mit Hund Von Peter Draeger und Dominik Krause | 25.02.2022, 15:00 Uhr

Camping mit Hund ist eine Herausforderung, vieles will bedacht werden. Was? Darüber sprechen Dominik Krause und Peter Draeger in der aktuellen Podcast-Folge von „Vans & Friends“ mit Dirk Langfeld, Chef von Camp Nation. Es geht um Tricks und Tipps, wie der Urlaub mit dem vierbeinigen Freund gelingt.