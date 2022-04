Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

45 von 47 - diese zwei Länder fehlen noch

Island auf der westlichen Seite ist mit dem Van nur per Schiff erreichbar. Bisher hat diese zeitaufwendige Reise einfach noch nicht in die Pläne der Beiden gepasst. Kasachstan im Osten stand hingegen schon häufiger kurz vor dem Start, musste aber aufgrund der aktuellen Lagen vorerst ein unerreichtes Ziel bleiben. So bleibt dieses Herzensprojekt immer wieder Gesprächsstoff.



Bei ihren Reisen haben Lui und Steffi die Leidenschaft für das Schreiben entdeckt und inzwischen drei Bücher herausgebracht. In diesen geht es um ihr Herzensthema Europa, über Osteuropa sowie ums Kochen. Das ist naheliegend, wenn man Steffis Leidenschaft fürs Kochen kennt.



Aktuell sind Lui und Steffi wieder on Tour. In welchem Land die Hosts Dominik und Peter sie erwischen und was das mit dem nächsten Buch zu tun hat? Das erfahrt ihr in dieser Folge „Vans & Friends“.