Die dritte Folge jetzt anhören:

Pia Kästner erzählt, wie sie sich in Schwerin direkt Zuhause gefühlt hat und warum der SSC so attraktiv für nationale und internationale Spielerinnen ist. Außerdem verrät sie ihre Lieblingsorte in Schwerin.

Mehr Informationen: Das ist der Volleyball-Podcast „Spiel.Satz.SSC.“ größer als Größer als Zeichen Spannende Geschichten und interessante Einblicke – in „Spiel.Satz.SSC. – Dein Volleyball-Podcast“ lernst du das Team und den Verein auch abseits des Feldes kennen. Moderatorin Verena Lukaschik spricht mit Spielerinnen, Trainern, Staff und Fans über das Leben in und um den Verein des SSC Palmberg Schwerin.

Verena Lukaschik ist Host des Volleyball-Podcasts „Spiel.Satz.SSC.“: