Die Bandidos begannen 2009, in Neumünster immer präsenter zu werden und auch die Rocker der Hells Angels verstärkten daraufhin ihre Anwesenheit. Foto: imago/nordpool up-down up-down Neonazis und Bandidos Zwischen „Club 88“, Subway und Vorgärten: Rocker in Neumünster Von Inga Kausch | 13.10.2022, 15:50 Uhr | Update vor 9 Min.

Schleswig-Holstein war lange Zeit Hells Angels-Land. Als sich die Bandidos 2009 in Neumünster ansiedelten, fühlten sich die „Höllen Engel“ provoziert und in ihrer Vormachtstellung bedroht. Wie der Rockerkrieg in Schleswig-Holstein ausbrach und was das mit Neonazis, dem Subway und einem kleinbürgerlichen Stadtteil zu tun hat.