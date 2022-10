Foto: imago/nordpool Hells Angels und Bandidos Kiel — Keimzelle des Rockerkriegs, Prostitution und Auftragsmord Von Inga Kausch | 13.10.2022, 15:55 Uhr

Sie zogen die Fäden im Rockerkrieg in Schleswig-Holstein zwischen den Hells Angels und Bandidos und ließen andere die Drecksarbeit für sich erledigen. Was im Hintergrund bei den Kieler Hells Angels passierte und wie schließlich alles an Licht kam.