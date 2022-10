Dabei kam es in den folgenden Jahren zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Rockergruppen.

Den Trailer zum Podcast „Rockerkrieg im Norden“ jetzt anhören:

Dörte Moritzen und Eckard Gehm haben als Reporter:innen in Neumünster und Kiel das begleitet, was später als Rockerkrieg in die Geschichte eingehen sollte. In fünf Folgen erzählt Redakteurin Mira Nagar die Geschichte des Rockerkriegs und blickt dabei gemeinsam mit den beiden Reporter:innen auf die Zeit zurück.

Wie kam es zu dieser blutigen Fehde, teils auf offener Straße? Wie reagierte die Polizei? Und gab es auch brenzlige Situationen, in denen sich die beiden Reporter:innen wiederfanden?

Alle fünf Folgen des Podcasts „Rockekrieg im Norden“ finden Sie hier.