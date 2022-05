Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Unbehagen über die Umweltbelastungen geäußert, die durch seine Arbeit als Regierungschef entstehen. Im NOZ-Kinderpodcast „Ole schaut hin“, in dem er Kinderfragen nach seinem Beitrag zum Umweltschutz beantwortete, sagte Scholz: „Persönlich mache ich nicht so viel, um ganz ehrlich zu sein. Denn als Bundeskanzler muss man häufig durch die Welt reisen, oft mit Flugzeugen zum Beispiel.“ Zudem fahre er in Deutschland mit einem Auto, das besonders geschützt sei und dadurch sehr schwer und hoch im Spritverbrauch. „Aus diesem Grund“, so der Kanzler weiter, „verbrauche ich mit all dem, was ich in meinem Alltag mache, schon ganz viel Ressourcen. Ich finde, dann sollte man sich nicht hervortun und sagen, man tut viel für den Umweltschutz.“