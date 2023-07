Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

„Für Mobbing gibt es eine ganz klare Definition: die systematische Erniedrigung einer Person über einen längeren Zeitraum“, sagt der KiKA-Moderator, Autor, Musiker und Comedian Tom Lehel. Lehel gründete 2018 die Stiftung „Mobbing stoppen! Kinder stärken!“ und entwickelte gemeinsam mit einem Expertenteam das erste bundesweite Anti-Mobbing-Präventionsprogramm für Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen.

Für Lehel ist besonders wichtig, den Unterschied zwischen Ärgern und Hänseln zu verstehen. „Viele Kids kommen auf mich zu und sagen ‘Ich bin mal gemobbt worden’. Wie lange denn? ‘Einen Tag’. Das ist kein Mobbing, das ist Ärgern und Hänseln”, erklärt Lehel. Mobbing wird erst als solches betrachtet, wenn es über einen längeren Zeitraum tägliches Ärgern, Hänseln, Erpressen oder sogar körperliche Gewalt beinhaltet.

„Wenn jemand mal auf dem Schulhof zu mir kommt und sagt ‚Dein Schuh ist doof oder deine Frisur ist komisch oder schubst dich ein bisschen“, so Lehel, „da kann ich auch zurückschubsen oder etwas sagen.“ Das kann, laut dem Moderator, sogar zu gegenseitigem Stärken führten. Aber wenn es über einen längeren Zeitraum geschieht und ein Kind täglich damit konfrontiert wird und immer wieder hört “deine Schuhe sind doof“ oder „deine Frisur ist komisch”, dann fängt das Kind irgendwann an, darüber nachzudenken, ob diese Person vielleicht recht hat. „Das meine Schuhe komisch sind und dass meine Haare komisch sind, kann das schon was mit dir machen“, sagt Lehel. Dies kann im schlimmsten Fall zu Traumata führen und das Selbstwertgefühl des Opfers beeinträchtigen. Laut Lehel, können gerade Lehrerinnen und Lehrer frühzeitig Signale von Mobbing erkennen und Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz der Opfer ergreifen.

Psychische Gewalt ist dabei oft noch schlimmer als physische Gewalt, da negative Erfahrungen in unserem Gedächtnis eingebrannt werden und durch Trigger wieder hervorgerufen werden können. “Man kann sich vorstellen, unser Körper und unser Gedächtnis haben Festplatten wie ein Computer“, so der Moderator. „Wir verdrängen wahnsinnig viel, versuchen vieles zu vergessen, aber, wenn wir schlechte Erfahrungen machen und das immer und immer wieder erfahren, wird das in diese Festplatte eingebrannt.”

Prävention als bestes Hilfsmittel

„Es liegt in unserer Verantwortung, wie wir uns anderen gegenüber verhalten und welche Haltung wir einnehmen,” erklärt der KiKa-Moderator. Präventionsmodelle wie Kiba („lächeln“) in Skandinavien betonen die Bedeutung von Freundlichkeit und respektvollem Umgang miteinander. Respekt bedeutet, andere nicht aufgrund äußerer Merkmale zu beurteilen.

„Das einzige, was wirklich bei Mobbing hilft, ist Prävention”, sagt Lehel. Aber eine Intervention allein reiche nicht aus. Es erfordert die Aufmerksamkeit der gesamten Gemeinschaft. „Wenn ihr die Antennen offen habt und genau hinschaut, dann könnt ihr dafür sorgen, dass das Monster Mobbing im Käfig bleibt.“ Kinder sollten lernen, sich selbst zu regulieren und Verantwortung zu übernehmen. Lehrer sollten geschult werden, Mobbing zu erkennen und eine mobbingfreie Umgebung zu schaffen.

Respekt, Anerkennung und positives Miteinander sind entscheidend, um das Problem nachhaltig zu bekämpfen. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass Mobbing keinen Nährboden findet und Opfer geschützt werden.