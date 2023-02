Was sind Menschenrechte? Über diese Frage spricht Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Foto: Elena Werner up-down up-down Was sind Menschenrechte? Altbundespräsident Joachim Gauck zu Gast im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ Von Bastian Klenke | 04.02.2023, 08:00 Uhr

Was sind Menschenrechte? Was bedeuten die Menschenrechte für uns und wie wichtig sind die Menschenrechte in anderen Ländern und Kulturen? Über diese Frage spricht Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.