Gibt es da auch ganz besondere Streiche, an die du dich gern zurückerinnerst?

Einmal hatten wir einen Taxifahrer bestellt, der durch eine Glasdrehtür in ein Büro kommen sollte. Aber immer, wenn er durch diese Glasdrehtür ging, hat einer unserer Mitarbeiter eine Glasscheibe so vorgeschoben, dass der Fahrer aus dieser Drehtür nicht in das Gebäude gehen konnte, sondern durch die Glasscheibe aufgehalten und wieder nach draußen gedreht wurde.

Draußen stand dann einer von unseren Mitarbeitern und hat ihn gefragt “Was ist denn los? Warum gehen Sie denn da nicht rein?”. Und der Taxifahrer konnte immer nur sagen: „Das geht nicht. Da ist nur Glas, ich komme da nicht rein.” Als unser Mitarbeiter das dann ausprobierte, haben unsere Leute natürlich das Glas weggezogen und er konnte ganz normal durch die Drehtür ins Gebäude. Beim nächsten Versuch des Fahrers ging es natürlich wieder nicht. Wir haben ihn das wirklich sehr oft probieren lassen und er ist echt fast verzweifelt.

Macht das für dich den Reiz von “Verstehen Sie Spaß?” aus, auch mal was Überraschendes zu machen und Leute an ihre Grenzen zu bringen?

Ja, das macht für mich den Reiz aus, aber am allertollsten ist, dass ich mich die ganze Zeit verkleiden darf. Ich arbeite ja mit verschiedenen Maskenbildern zusammen und die geben immer ihr Bestes, damit ich in den Sendungen schön, jung und frisch aussehe. Bei den Filmen ist es aber so, dass ich oft eher älter und auch oft unvorteilhaft aussehen soll. Zum Glück dauert das noch länger als andersherum! Dann darf ich mich in alle möglichen Rollen begeben und mich auch mal richtig daneben benehmen. Ich habe zum Beispiel letztens in einem Café den Leuten die Sahne und den Kuchen vom Teller weggegessen oder habe mein Croissant in deren Milchkaffee eingetaucht.. Das sind Dinge, die darf man eben nur bei “Verstehen Sie Spaß?” und deshalb macht es so viel Spaß.

Dabei kommst du ja auch immer mit den Reaktionen der Menschen zusammen. Verstehen alle den Spaß oder sind manche auch verärgert?

Ja, das passiert auch, aber das ist ganz selten und deswegen mag ich diese Sendung auch so gerne, weil man eigentlich spürt, dass der Mensch gut ist.

Ich finde, das ist eine gute Nachricht. Die Leute sind nicht sauer oder aggressiv und sagen “Was machen Sie hier?”

Ich habe wirklich mein Croissant in den Milchkaffee verschiedenster Menschen eingetunkt und die haben mir teilweise die Tasse näher hingeschoben, damit ich besser rankomme. Nur eine Frau hat gesagt “Nun reicht es aber. Jetzt setze ich mich woanders hin.” Ansonsten waren alle eigentlich wirklich kooperativ. Daran sieht man, dass die Stimmung unter den Menschen eigentlich besser ist, als man oft so denkt.

Das ist eine schöne Botschaft. Wer ärgert sich denn mehr, wenn er veräppelt wird? Prominente oder normale Menschen auf der Straße?

Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied zwischen Prominenten und Nicht-Prominenten. Wir versuchen natürlich, auch ganz viele Prominente reinzulegen, was übrigens zunehmend schwieriger wird, da wir immer über die Manager der Prominenten gehen müssen, da diese ja mithelfen müssen, dass alles klappt, sie dann aber auch wollen, dass ihr Künstler besonders gut rüberkommt und nicht in eine peinliche Situation gerät.

Unsere Filme sind natürlich manchmal ein bisschen darauf angewiesen, dass das halt nicht so ist, dass der Künstler auch mal ein bisschen doof rüberkommt und vielleicht nicht geschminkt ist oder so. Deswegen ist es schon schwer, immer an die Prominenten ranzukommen. Aber von der Reaktion her und vor allem der Erleichterung, wenn sie hinterher feststellen, es war alles nur ein Spaß und die Situation war nicht ernst, ist es bei allen gleich.

Jetzt steht ja die nächste Sendung “Verstehen Sie Spaß?” an. Worauf dürfen wir uns freuen?

Wir können uns auf etwas ganz Lustiges freuen. Wir haben Ben Zucker von seiner Schwester Sarah reinlegen lassen. Die hat vorgegeben, ihn in einem Café zu empfangen, wo sie ihm was ganz, ganz wichtiges erzählen will. Der dachte natürlich “Oh Gott, die ist schwanger oder die will heiraten oder so” und sie hat ihn tatsächlich eine Stunde lang hingehalten und hat immer wieder angesetzt. Aber dann kam der Kellner, dann ein Taxifahrer, dann kam einer vom Nebentisch, dann kam ein Autogrammjäger, dann kam das Essen, dann kam das Trinken, und so weiter. Der hat eine Stunde darauf gewartet, dass sie es ihm endlich sagt, worum es geht, aber es sind permanent alle möglichen Sachen passiert. Dazu muss man wissen, dass Ben seine Schwester immer beschützen will und sehr ungeduldig ist. Am Ende wurde er knallrot und hat gesagt “Sag mir endlich, was los ist”. Er war so erleichtert, als er mich mit Perücke ums Eck hat sitzen sehen und mich irgendwann erkannt hatte. Er war so glücklich! Und das ist immer der beste Moment, wenn die plötzlich checken: “Es ist hier alles nur für mich aufgebaut worden”.

Außerdem haben wir die Sportmoderatorin Lea Wagner reingelegt. Hans Sigl wird da sein und einen Überraschungsgast reinlegen, von dem ich jetzt noch nicht verraten kann, wer es ist, denn alles findet wirklich mitten in der Sendung statt. Es ist also für den Gast und den Zuschauer eine Überraschung.

Wie immer achten wir auch dieses Mal darauf, dass für jeden und jede Altersklasse etwas dabei ist. Das kann man als Kind anschauen und hat Spaß und genauso als 80-Jähriger.