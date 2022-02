Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Rückblick auf den Derbysieg in Meppen, Ausblick auf das Topspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag – und zwischendurch ein paar Anekdoten aus dem Leben von fünf Sportjournalisten: Im NOZ-Podcast „Brückengeflüster“ plauderten die VfL-Reporter Susanne Fetter und Harald Pistorius mit ihren Kollegen Hendrik Deichmann (NDR Fernsehen Hamburg), Tiede Thedinga (NDR Hörfunk Hannover) und Uli Mentrup, der seit 35 Jahren für die NOZ über den SV Meppen berichtet.

Deichmann, der die Liveübertragung kommentierte, schwärmte von der Bremer Brücke, die er seit 30 Jahren als Reporter regelmäßig besucht. Der ehemalige Torwart, der es bei Altona 93 bis in die Amateuroberliga Nord brachte, verfolgt intensiv die Spiele des TSV München 1860 – dort ist sein Sohn Yannick Stammspieler; dessen Bruder Leon will mit dem VfB Oldenburg in die 3. Liga aufsteigen.

Eine Aufstiegschance schrieben alle fünf dem VfL zu, wobei der aus Kloster Oesede stammende Mentrup zugab, dass er die Lila-Weißen lieber weiter in der 3. Liga sähe – um das Derby zu erhalten.

Mehr Informationen: So können Sie die aktuelle Podcast-Folge hören: größer als Größer als Zeichen Die Playlist zum Podcast „Brückengeflüster” finden Sie am Anfang des Artikels. Sie starten die aktuelle Folge mit einem Klick auf das Play-Symbol. Wenn Sie auf „Alle Beiträge des Podcasts“ klicken, klappt sich eine Playlist auf. Dort finden Sie weitere Podcastfolgen, die Sie mit einem Klick aufs jeweilige Play-Symbol ebenfalls starten können. Sie können den Audio-Player oder die Playlist nicht finden oder abspielen? Alle Folgen des Podcasts „Brückengeflüster” finden Sie auch in unserer Audiothek.

Alle Folgen des Podcasts „Brückengeflüster” finden Sie in unserer Audiothek.