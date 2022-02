Im Jahr 2008 stieg Andreas Kremer als Vorstandssprecher beim SV Meppen ein - damals kickten die Emsländer noch fünftklassig. In der neuen Folge des Podcasts „Brückengeflüster“ zeichnet der Geschäftsführer des Kommunikationsdienstleisters KiKxxl den Aufstieg der Emsländer nach und spricht auch über den VfL Osnabrück, dessen Präsident Holger Elixmann unter anderem an alte Derbyschlachten erinnert.

Dabei hat Elixmann unter anderem in seinem privaten Archiv gekramt - um genüsslich eine Schiedsrichterbewertung vorzutragen, die Harald Pistorius und Jürgen Bitter als NOZ-Berichterstatter am Rande einer Derbyniederlage zu Zweitligazeiten vor etwas mehr als 30 Jahren verfasst haben - von einer pfauenartigen Körpersprache ist dort unter anderem die Rede. Nur eine Anekdote zu vielen vergangenen Derbies in den letzten Jahrzehnten, die alle Beteiligten Revue passieren lassen - Stichworte unter anderem das Nebelspiel oder der Auftritt eines gewissen Guido Spork.

Zudem ist natürlich Kremers Engagement im Emsland Thema - beim Verein in seiner Geburtsstadt, während er in Osnabrück gleichzeitig viele Mitarbeiter beschäftigt, die regelmäßig zum VfL Osnabrück an die Bremer Brücke pilgern. „Ich bin selbst auch ab und an ganz gerne mal da, freue mich auch über Siege der Lila-Weißen, aber am Samstag sieht das natürlich anders aus“, sagt Kremer, der sich wie viele Fußballfans aus dem Emsland sowie aus Stadt und Land Osnabrück auf eine gute Derby-Atmosphäre am Samstag zur Neuauflage freut.

Um diese Themen geht es außerdem im Brückengeflüster: