Starkes Duo im VfL-Podcast: VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh und Trainer Daniel Scherning. FOTO: imago images/Grafik: noz VfL-Podcast Brückengeflüster Scherning und Shapourzadeh: VFL braucht endlich bessere Trainingsbedingungen Von - | 15.03.2022, 17:05 Uhr

Drei Einheiten auf drei verschiedenen Sportanlagen in und außerhalb der Stadt Osnabrück: Das klingt nach massiver Improvisation, ist aber auch in dieser Woche Alltag für die Drittliga-Fußballer des VfL Osnabrück. In der neuen Folge des NOZ-Podcasts „Brückengeflüster“ zum VfL Osnabrück erklären Trainer Daniel Scherning und Sportdirektor Amir Shapourzadeh, wieso es so eminent wichtig ist, dass die Trainingsbedingungen verbessert werden - und zwar schnell.