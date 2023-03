Gehört zu den bekanntesten Bierbrauerinnen des Mittelalters: Katharina von Bora (rechts) Foto: http://www.imago-images.de/ up-down up-down 7 Minuten – der Bierpodcast Warum Bierbrauen Frauensache ist Von Bastian Klenke | 16.03.2023, 14:00 Uhr

Egal ob in Hochkulturen der Vergangenheit oder am Kessel im Mittelalter: Brauen war stets Frauensache. In „7 Minuten – der Bierpodcast“ spricht die Journalistin und Autorin Sünje Nicolaysen über die historische Rolle der Frau beim Bierbrauen.