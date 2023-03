Folge 4 des Bierpodcasts hier anhören

In der heutigen Folge von „7 Minuten – der Bierpodcast“ diskutiert Gastgeber Bastian Klenke, Redakteur und Diplom-Biersommelier, mit Enzo Frauenschuh, dem Braumeister und Mitbegründer der Marke Frau Gruber, die ausschließlich in Dosen abfüllen, über das kontroverse Thema Dosenbier. Ist Dosenbier schlechter als Flaschenbier und wo liegen eventuelle Vor- und Nachteile? Zudem wird der aktuelle ökologische Fußabdruck von Dosenbier diskutiert. Ist das schlechte Image des Dosenbiers durch die Discounter in den 90er Jahren entstanden oder kann Dosenbier auch Spitzenqualität erreichen, da Dosen, anders als Flaschen, die Aromen einschließen und Licht und Sauerstoff außen vor halten kann?

Enzo Frauenschuh (links) gemeinsam mit seinem Partner Matthias Gruber Foto: privat Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mehr Informationen: Das ist der Bier-Podcast größer als Größer als Zeichen Jede Episode des Bierpodcasts „7 Minuten“ geht einem anderen Thema aus dem großen Kosmos Bier auf den Grund. Egal ob „Die Kunst des frisch gezapften Bieres“, das Reinheitsgebot, Pils, Helles und Craft-Biere – hier wird darüber gesprochen. Stets gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der Brauwirtschaft, (Craft-)Brauern, Biersommeliers oder Vertreter der großen Brauereien.

Das ist Bier-Podcast-Host Bastian Klenke

Biersommelier Bastian Klenke ist Host. Foto: Bastian Klenke. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

