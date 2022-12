Foto: imago images/nordpool/Grafik: noz Garten-Playlist zum Hören Querbeet – Tipps und Tricks für deinen Garten im Winter Von Bastian Rabeneck | 20.12.2022, 11:42 Uhr

Man sollte meinen, dass es in der kalten Jahreszeit im Garten nicht viel zu tun gibt. Doch weit gefehlt! Im Winter gibt es so einiges zu erledigen. Einerseits kann man einiges tun, um die heimische Tierwelt beim Überwintern zu unterstützen, andererseits lässt sich schon einiges für den Frühling vorbereiten. In unserer Playlist „Querbeet“ bekommst du wertvolle Tipps, was jetzt in deinem Garten besonders wichtig ist.