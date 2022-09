Foto: dpa/Sina Schuldt/Grafk: noz Garten-Playlist zum Hören Querbeet – Tipps und Tricks für deinen Garten im Herbst Von Bastian Rabeneck | 27.09.2022, 11:17 Uhr

Der Herbst ist die Zeit des Jahres, in der es im Garten besonders viel zu tun gibt: Das Laub will beseitigt und Klassiker wie der Kürbis wollen geerntet werden. Dazu muss der Garten auf den Winter vorbereitet werden. In unserer Playlist „Querbeet“ bekommst du wertvolle Tipps, was jetzt in deinem Garten besonders wichtig ist.