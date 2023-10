Die aktuelle Folge direkt hier anhören:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Yaro* fühlt sich in Osnabrück angekommen – bis er Anfang Oktober in der Warteschlange im Stadtwerke-Kundencenter am Neumarkt rassistisch beleidigt wird. Zwei 81-jährige Männer gehen ihn an, schließlich schlägt ihm einer der beiden mit der Faust ins Gesicht. Kein Einzelfall, sagt Heba Najdi von der Antidiskriminierungsstelle der Stadt. Ihrer Einschätzung nach ist in puncto Integration in Osnabrück noch Luft nach oben. Aber wie verhält man sich richtig, wenn man Zeuge eines solchen Vorfalls wird?

*Yaro heißt anders, möchte aber aus Angst nicht namentlich auftreten.

> Neuer NOZ-Newspodcast „Moin Osnabrück“ – Warum Du keine Folge verpassen solltest.

Worüber wir sonst noch reden:

Die Pommesmanufaktur in der Redlinger Straße zieht um - wo gehts hin?

Geflüchtete sollen weiterhin in Fürstenau untergebracht werden, doch die Anwohner wehren sich.

Nahe der Grenze zu den Niederlanden steigt auch die Zahl der Geldautomatensprengungen. Dagegen will die EU jetzt vorgehen – mit einem Osnabrücker Projekt.

Jetzt Push-Kanal in der News-App aktivieren

Sie wollen keine neue Folge unseres neuen Podcasts verpassen? Dann aktivieren Sie in der noz News-App jetzt den Push-Kanal „Moin Osnabrück“ und erhalten jeden Morgen eine Benachrichtigung direkt auf Ihr Smartphone, wenn eine neue Folge erschienen ist. Wie die News-App funktioniert und wo Sie sie herunterladen können, lesen Sie hier.

Screenshot: NOZ Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Du hast Feedback zur Folge oder ein Thema, über das wir unbedingt berichten sollen?

Dann schreib uns! Du erreichst uns via Mail an audio@noz-digital.de.