Florian Wintels erspähte am vierten Juni 1993 das Licht der Welt und war schon damals recht keck. Seine ersten Gedichte, schrieb er bereits in der Grundschule, ohne ersichtlichen Grund. 2009 bestritt er, eher gezwungen als wollend, seinen ersten Poetry Slam in der schönen Grafschaft Bentheim, die er, trotz Studiums in Paderborn, seine Heimat schimpft, und stellte sich dabei gar nicht so schlecht an. 2011 wagte er sich das erste Mal bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Hamburg auf die große Bühne - und versagte hart. Eine schwere Zeit für ihn und seine Familie, da die Hoffnungen groß, doch seine lyrischen Mittel knapp waren.

Florian Wintels aus Bad Bentheim wurde 2022 zum deutschsprachigen Poetry Slam Meister gekürt. Foto: Marvin Ruppert

Er nutzte die Zeit der Niedergeschlagenheit, um wie ein Phönix aus der Asche emporzusteigen und zu der „rappenden Slammaschine“ (ARD) zu werden, die er heute ist. Er ist dreifacher Landesmeister für Niedersachsen und Bremen, stand mehrfach im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften und füllt sowohl ganze Abende, Herzen und auch Bücher mit seinen Liedern und Gedichten. 2022 wurde er mit dem Bielefelder Kabarettpreis ausgezeichnet und gewann, in seinem achten Versuch, die deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften im ausverkauften Wiener Burgtheater.