Wie überstehen die Gartenpflanzen meinen Sommerurlaub ohne gießen? Bei welchen Gartenarbeiten drohen in den heißen Monaten saftige Bußgelder? Welches Gemüse darf wann geerntet werden? In unserer Playlist „Querbeet“ hörst du, was in den Sommermonaten in deinem Garten zu beachten ist. Lausche unseren Kolumnen und Reportagen und erhalte wertvolle Tipps und Tricks für die eigene Gartenpflege.

