Der Schulalltag wurde durch Corona stark verändert. Die Schüler und Lehrer in ganz Deutschland arbeiten jetzt mit Tablet oder ähnlichen Geräten. Aber inwiefern ist das ein Vor- oder Nachteil für die Bildung?

Den Audio-Beitrag jetzt anhören:

Christiane Hüttmann vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) sagt, das sei positiv für Schüler und Lehrer. Wolfgang Muth von der Phänomenta in Flensburg ist anderer Meinung.

Schülerin und Nachwuchsreporterin Jule Schwitzer hat sich in diesem Audio-Beitrag mit der Frage beschäftigt, inwiefern digitales und praktisches Lernen zu Chancengleichheit führt und ob durch digitale Medien nicht etwas verloren geht.