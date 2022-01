In Delmenhorst wurde am Donnerstag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Alexander Heitmann

Delmenhorst. Das RKI hat an diesem Donnerstag 190 neue Corona-Infektionen für Delmenhorst gemeldet – so viele wie nie zuvor an einem Tag. Daneben wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat an diesem Donnerstag 190 Corona-Neuinfektionen für die Stadt Delmenhorst gemeldet. Das ist die höchste Zahl, die in Delmenhorst je an einem einzigen Tag verzeichnet wurde. Zwar wurden am Vortag 242 Neuinfe