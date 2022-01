Delmenhorst hat an diesem Samstag den achthöchsten Inzidenzwert in Deutschland.

Alexander Heitmann

Delmenhorst. Der vierte Rekord in einer Woche: Das RKI hat am Samstag 100 neue Corona-Infektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt auf 726,4 – das ist der achthöchste Wert in ganz Deutschland.

