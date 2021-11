In Delmenhorst ist der Inzidenzwert am Dienstag gestiegen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Dienstag 32 neue Corona-Infektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt dadurch. Bundesweit sind hingegen minimal sinkende Werte zu verzeichnen.

Seit Beginn der Pandemie hat es in Delmenhorst inzwischen 4985 Corona-Fälle gegeben. An diesem Dienstag wurden 32 Neuinfektionen vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. In der vergangenen Woche waren es 21 Neuinfektionen am Dienstag. Der I