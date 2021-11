Osnabrück. Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr kommen an Weihnachten wieder junge Fans des VfL Osnabrück im „Brückengeflüster“ zu Wort: Ein lila-weißes Trio beantwortet 2021 die Fragen von Kindern.

Vom Fußball-Drittligisten stehen Trainer Daniel Scherning, Kapitän Marc Heider und Spielmacher Sebastian Klaas zur Verfügung und beantworten Kinderfragen. Die dürfen sowohl sportlich als auch persönlich sein. Im Vorjahr verriet unter anderem Timo Beermann, wie er Weihnachten feiert, und Torwart Philipp Kühn gab einen Einblick, welches Rezept ihm bei Elfmetern hilft.

Wie kann ich mitmachen? Kinder können ihre Fragen – vielleicht mit Hilfe der Eltern oder Großeltern – auf zwei Wegen loswerden.



Per Telefon: Wer seine Frage selbst stellt, kann später auch im Podcast zu hören sein. Das funktioniert per Anrufbeantworter, der unter der Telefonnummer 0541/310383 die Frage aufzeichnet. Die Kosten entsprechen denen eines regulären Anrufs ins Festnetz.

Per E-Mail: Wir stellen den Profis die Fragen, die an die Adresse regionalsport@noz.de geschickt werden (Betreff: Kinder-Podcast).

imago/pmk

Was wird benötigt? Wir brauchen mindestens den Vornamen des jungen Fragestellers oder der jungen Fragestellerin, natürlich die Frage und müssen wissen, welcher der drei VfL-Akteure die Frage beantworten soll. Gerne wüssten wir auch noch das Alter des Kindes, was in Zeiten der Datenschutz-Grundverordnung natürlich – wie alles andere auch – eine freiwillige Angabe ist. Wer uns eine E-Mail schreibt, darf gerne ein Foto von sich mitschicken, sofern wir es für die Berichterstattung verwenden dürfen.

imago/Revierfoto

Bis wann können Fragen gestellt werden? Die Zeit vor Weihnachten ist immer kribbelig, und für den VfL steht unter anderem noch das Spiel bei Spitzenreiter Magdeburg an. Damit ausreichend Zeit bleibt, alle Antworten einzusammeln, können Fragen bis zum 1. Dezember gestellt werden. Sollten zu viele Anfragen eingehen, behalten wir uns eine Vorauswahl vor, aber grundsätzliches Ziel ist es, so viele Fragen wie möglich beantworten zu lassen.

Wann gibt es die Antworten zu hören? Rund um die Feiertage, entweder in der Woche vor Weihnachten am 21. Dezember oder eine Woche später, am 28. Dezember.