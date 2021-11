Moniert auf einem speziellen Gestell ist die Gasfackel auch aus weiter Entfernung gut zu sehen.

Hermann Pentermann

Hasbergen/Lotte. Was hier passiert, ist nicht alltäglich: Zwischen Hasbergen und Lotte sind am Montag Gasleitungen gewartet worden. Die dabei entstehende Gasfackel bot ein beeindruckendes Flammenspiel. Über kontrollierte Fackelspiele im Namen der Umwelt.

Zwischen Hasbergen und Lotte, an der Straße "An der Feldriede", wurden am Montag von 10 bis 13 Uhr viele Sinne bedient. Eine Geräuschkulisse, als würde ein Düsenjet starten. Am Himmel erschien eine meterhohe Gasfackel in leuchtendem or