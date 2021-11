Auch im Restaurant "Am Kachelofen" in Hasbergen finden Weihnachtsfeiern nach der Coronapause wieder statt.

Archiv/David Ebener

Hagen/Hasbergen. Weihnachtsfeiern fielen letztes Jahr aus. Das zweite Corona-Jahr erweckt große Hoffnungen bei Wirtsleuten in Hagen und Hasbergen. Die Feierstimmung kehrt zurück – aber mit Vorsicht. Trotz Vorfreude hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen.

Während die Weihnachtsfeiern in der Adventszeit das Kerngeschäft vieler Wirtsleute ausmachen, blieben die Festsäle und Wirtsstuben in Hagen und Hasbergen 2020 im Zuge des Lockdowns leer. In diesem Jahr hat sich die Ausgangssituation verände