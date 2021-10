Comedian Özcan Cosar in Osnabrück-Halle

Tritt am 27. Oktober in der Osnabrück-Halle auf: Comedian Ozcan Cosar mit seinem aktuellen Programm "Cosar Nostra – Organisierte Comedy".

imago images/Revierfoto

Osnabrück. Mit seinem aktuellen Programm "Cosar Nostra – Organisierte Comedy" gastiert der Comedian Özcan Cosar am 27.10.2021 in der Osnabrückhalle. Cosar begibt sich in seinem vierten Programm auf eine Expedition um die Formel des Lachens zu finden.