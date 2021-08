Der Auftakt von "Hütte rockt!" 2021 in Georgsmarienhütte.

André Havergo

Georgsmarienhütte. Mit der Familienparty am Nachmittag und dem Auftritt von Monster of Liedermaching ist "Hütte rockt" am Donnerstag in Georgsmarienhütte gestartet. Hier sind die schönsten Bilder des ersten Festivaltags.

André Havergo Kindertag mit der Band "Heavy Saurus". André Havergo Etwas Wartezeit musste man am Corona-Testzentrum der DLRG mitbringen. And