Tickets für ausverkauftes Konzert von Fury in the Slaughterhouse zu gewinnen

Fury in the Slaughterhouse spielen am 9. August 2021 ein Konzert auf der Delmenhorster Burginsel. Das dk verlost 2x2 Tickets.

Peter Steffen / dpa

Delmenhorst. In Windeseile war das Konzert von Fury in the Slaughterhouse bei der Delmenhorster Sommerkultur auf der Burginsel ausverkauft. Doch das Delmenhorster Kreisblatt verlost noch 2x2 Tickets für das Konzert.

Mit dem Konzert von Fury in the Slaughterhouse ("Radio Orchid", "Won't forget these days") am 9. August auf der Burginsel haben die Veranstalter der Delmenhorster Sommerkultur 2021 eine prominente Überraschung aus dem Hut gezauber