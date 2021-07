Tom Remo tritt am 4. August als einer von vier Acts bei der Delmenhorster Sommerkultur auf.

Ben Eichler

Delmenhorst. Am Mittwoch, 4. August, geben sich drei Singer/Songwriter und ein Duo bei der Delmenhorster Sommerkultur am Rathausbrunnenplatz die Klinke in die Hand. Das dk verlost 2x2 Tickets.

Mit dem Rootsunpluggedproject, Tom Remo, Elói Dias und Jan Sitek treten am Mittwoch, 4. August, ab 19 Uhr gleich drei Singer/Songwriter und ein Duo bei der Delmenhorster Sommerkultur 2021 auf. Tickets gibt es auf der Internetseite der