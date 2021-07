Die sMased Potatoes treten am 31. Juli auf der Delmenhorster Sommerkultur auf.

Ricardo Krumpa

Delmenhorst. Am Samstag, 31. Juli, stehen alte Bekannte auf der Bühne der Delmenhorster Sommerkultur. Die sMashed Potatoes (früher Mashed Potatoes) bringen den Liverpool Beat auf den Rathausbrunnenplatz. Das dk verlost 2x2 Tickets.

Die Älteren werden sich sicher an sie erinnern: Die vier Musiker waren unter dem Namen "The Mashed Potatoes" in den 80er Jahren die Delmenhorster Kultband und auch weit über die Stadtgrenzen hinaus populär. Nach einer Reunion 2011 ging man