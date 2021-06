Osnabrück. Svenja-Marie Gnida ist Fans des VfL Osnabrück als Stimme des Live-Radios und Gesicht des Video-Kanals „VfL-TV“ bekannt. Auch sie verfolgt die Fußball-Europameisterschaft und könnte sich nach dem deutschen Aus mit einem anderen Märchen anfreunden.

Hallo Svenja, wie haben Sie die EM bisher erlebt?



Ich schaue, so viel ich kann, wenn auch bei Weitem nicht alle Spiele. Sonntag habe ich nur das Ende vom Spiel zwischen Kroatien und Spanien gesehen. Der Ausgleichstreffer von Kroatien in der Nachspielzeit, das war Wahnsinn! Das Spiel der Schweiz gegen Frankreich konnte ich leider nicht sehen.

Hätten Sie mit einem Erfolg der Schweiz gerechnet?

Nein, schon allein die Leistungen von Frankreich in der Vorrunde waren so gut, auch gegen Deutschland. Aber am Beispiel der Schweiz sieht man, was Teamgeist und Motivation ausrichten können. Ich finde es richtig toll. Es hat mich für die Schweizer richtig gefreut, da sind ja auch etliche Spieler aus unserer Bundesliga dabei. Und man hat gesehen: Auch die Stars sind nicht unfehlbar.

Jetzt wartet Spanien auf die Schweiz, die nächste schwere Aufgabe.

Ja, aber es ist alles machbar. Spanien ist nicht mehr die Mannschaft wie früher, viele Spieler kennt man kaum. Die mussten sich bisher auch durchs Turnier durchkämpfen und kommen jetzt mehr über die mannschaftliche Geschlossenheit anstatt über die individuelle Klasse.

Wem würden Sie den Titel denn am meisten gönnen?

Natürlich Deutschland. Ich hätte es Jogi Löw gegönnt, dass er seine Karriere als Bundestrainer gut abschließt. Jetzt würde ich es den Dänen sehr gönnen. Die Sympathien sind eindeutig da und die haben als Team in diesem Turnier einfach am meisten durchgemacht. Das wäre ein richtig schönes Fußballmärchen.