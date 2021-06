Zu Gast im Podcast „Brückengeflüster“: Die Ex-Trainer des VfL Jürgen Gelsdorf (links) und Karsten Baumann.

Osnabrück. Wie richtet man einen am Boden liegenden VfL Osnabrück wieder auf – und führt ihn zurück in die 2. Fußball-Bundesliga? Zwei ehemalige VfL-Trainer, die genau das geschafft haben, erzählen davon: Jürgen Gelsdorf und Karsten Baumann, in der 100. Folge des NOZ-Podcasts „Brückengeflüster“ zum VfL Osnabrück.