Delmenhorst ist größter Corona-Hotspot in Niedersachsen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Bundesweit liegt der Inzidenzwert erstmals seit März wieder unter 100. In Delmenhorst sieht die Lage anders aus. Das RKI vermeldete am Freitag 41 Neuinfektionen für Delmenhorst. Der Inzidenzwert steigt dadurch wieder.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag 41 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet, das sind fast doppelt so viele, wie am Freitag der Vorwoche (22). Der Inzidenzwert steigt damit wieder deutlich auf 145,7 (Vortag: 121,2). Damit is