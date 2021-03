Tim Gerrit ist im Februar im Josef-Hospital Delmenhorst zur Welt gekommen.

Galina Kraider

Delmenhorst. Wonneproppen heißt unsere Serie, in der wir in exklusiver Zusammenarbeit mit dem Josef-Hospital Neugeborene vorstellen, die an der Wildeshauser Straße das Licht der Welt erblicken.

Galina Kraider Hallo liebe Delmenhorster, ich heiße Tim Gerrit und habe am 18. Februar um 12.01 Uhr das Licht der Welt erblickt. Bei meiner Geburt war ich 52 Zentimeter groß und habe 3920 Gramm gewogen. Mein