Das Trainingsprinzip Regelmäßigkeit

Um nachhaltige Trainingserfolge zu erzielen, ist das Wiederholen von Belastungen das A und O. Denn die Anpassung des Körpers an neue Reize und die damit einhergehende Umstellung des Organismus bedarf Zeit. Die Trainingshäufigkeit, also die mehrfache Belastung in richtigen Abständen über einen längeren Zeitraum, ist ein wichtiger Faktor, um den eigenen Körper leistungsfähiger zu machen und die Leistungsfähigkeit auf dem neuen Niveau zu stabilisieren. Unregelmäßige oder fehlende Belastungen wiederum führen zu Leistungseinbußen und einem Trainingsrückschritt. Wichtig ist jedoch, dass Sie die Trainingshäufigkeit an Ihre körperlichen Fähigkeiten anpassen. Überfordern Sie Ihren Köper nicht.