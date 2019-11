Beim Auswärtsspiel in Hannover wurde der VfL Osnabrück von Tausenden Fans angefeuert. In Bochum dürfte auch wieder eine stattliche Zahl an Gästefans die Lila-Weißen unterstützen. Archivfoto: imago images/osnapix

Osnabrück. Mit einer Trainingseinheit im Stadion geht beim Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück an diesem Mittwoch die Vorbereitung auf das Gastspiel in Bochum weiter. Bis heute Mittag bekommen Fans noch Karten für das Spiel am Freitagabend. Außerdem beginnt der Vorverkauf für das letzte Heimspiel des Jahres, und zwei ehemalige Torhüter feiern Geburtstag.