Quergedacht: Keine Zeit!

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer allzeit zeitlosen Kolumne "Quergedacht" geht es um die Zeit und wie schnell sie vergeht. Und um diejenigen, die sich bereits auf die besinnliche Zeit freuen.

Mein Nachwuchs sagt: „Ich freu mich schon auf die weißen Klumpen!“ Und sein Opa hat neulich gerade den ersten Stollen gekauft. Der eine kann den Schnee nicht früh genug erwarten, der andere nicht schnell genug in weihnachtliche Backwaren beißen. Bin ich denn der Einzige, der den nahenden Winter noch ganz weit wegschieben möchte?

Immer ist es dunkel

Auf einmal ist es morgens beim Verlassen des Hauses schon dunkel und nach dem abendlichen Einkauf auch. In der Firma drängt die Kollegin aus dem Telefonmarketing vehement, sich ja zur Weihnachtsfeier anzumelden. Was die wohl geplant hat.

Sind da viele unserer Zeit nicht zu weit voraus? Sag ich so, und mir fällt ein, dass die Anzahlung für die Kohlfahrt im kommenden Februar beglichen werden muss. Keine Zeit, lange zu überlegen, sonst sind die begehrtesten Lokalitäten vergeben.

Wie viel Zeit bleibt noch?

Wie viel Zeit bleibt noch von diesem Jahr, um all das umzusetzen, was ich schon seit Monaten vor mir hertrage? Der Saunabesuch, die Jogging-Runden und das Auswechseln der kaputten Glühbirne in der Nachttischlampe müssen jetzt gelingen, sonst ist die Zeit abgelaufen. Und dann werden aus den Versäumnissen dieses Jahres plötzlich die guten Vorsätze für 2020.

Einfach mal Zeit nehmen

Soweit darf es nicht kommen. Einfach mal Zeit nehmen und die Dinge anpacken. Aber woher? Vom abendlichen Lümmeln auf dem Sofa abknapsen? Einfach mal die Kollegen in der Firma früher sich selbst überlassen? Oder schlicht die Uhr 15 Minuten vorstellen und sich irgendwann freuen, dass es noch gar nicht so spät ist wie gedacht?

Keine Zeit, weiter darüber nachzudenken.